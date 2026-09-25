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rupor.md logorupor
25 Сентября 2026, 13:52
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Правоохранители задержали подозреваемых в поставке наркотиков из Франции в Молдову

Сотрудники Управления по борьбе с наркотиками и прокуроры сектора Ботаника пресекли деятельность группы, которая поставляла наркотики из Франции в Молдову. Запрещенные вещества прятали в еде и отправляли рейсовыми автобусами.

Правоохранители задержали подозреваемых в поставке наркотиков из Франции в Молдову.
Правоохранители задержали подозреваемых в поставке наркотиков из Франции в Молдову.

Об этом сообщает Генеральный инспекторат полиции, передает rupor.md

Правоохранители два месяца документировали работу троих мужчин в возрасте от 35 до 41 года. Они заказывали гашиш и таблетки Subutex у знакомого во Франции, который прятал их в продуктовых упаковках и отправлял в Молдову рейсовыми автобусами Франция — Кишинев. В Кишиневе посылки забирал 35-летний участник группы, передавал двоим подельникам, а те продавали товар из рук в руки.

Полиция задержала всех троих в Кишиневе. Двое попались с поличным при попытке продать партию агенту под прикрытием, а третьего взяли при получении посылки с автобуса. Во время обысков в домах подозреваемых полиция изъяла гашиш, таблетки, точные весы, телефоны и упаковку от продуктов, где прятали товар.

По запросу прокурора суд отправил задержанных под арест на 30 дней. Сообщника во Франции полиция объявит в международный розыск для экстрадиции в Молдову. За контрабанду и продажу наркотиков им грозит от 15 до 20 лет лишения свободы. До вынесения приговора они считаются невиновными.

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Источник
rupor.md logorupor
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