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noi.md logonoi
15 Июля 2026, 22:20
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Более тысячи петиций поступило в Национальную компанию медицинского страхования

В течение первых шести месяцев текущего года в Национальной компании медицинского страхования было зарегистрировано более 1000 петиций, что примерно на 40 обращений больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Более тысячи петиций поступило в Национальную компанию медицинского страхования.
Более тысячи петиций поступило в Национальную компанию медицинского страхования.

Более половины из них были поданы в режиме онлайн. Представители компании дали ответы на все петиции, изложенные проблемы были разъяснены, а также были приняты меры для их устранения, передает noi.md

Темы, которые наиболее часто затрагивали заявители, касались возврата сумм, ошибочно уплаченных в фонды обязательного медицинского страхования, присвоения или приостановления статуса застрахованного лица, а также размера, порядка и сроков уплаты страхового взноса. 

Данные вопросы стали предметом 435 петиций. Около 400 обращений касались списков ожидания, ускорения лечения в рамках специальных программ и смены медицинского учреждения для проведения хирургического вмешательства.

Источник
noi.md logonoi
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