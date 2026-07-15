Более тысячи петиций поступило в Национальную компанию медицинского страхования.

В течение первых шести месяцев текущего года в Национальной компании медицинского страхования было зарегистрировано более 1000 петиций, что примерно на 40 обращений больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Более половины из них были поданы в режиме онлайн. Представители компании дали ответы на все петиции, изложенные проблемы были разъяснены, а также были приняты меры для их устранения, передает noi.md

Темы, которые наиболее часто затрагивали заявители, касались возврата сумм, ошибочно уплаченных в фонды обязательного медицинского страхования, присвоения или приостановления статуса застрахованного лица, а также размера, порядка и сроков уплаты страхового взноса.

Данные вопросы стали предметом 435 петиций. Около 400 обращений касались списков ожидания, ускорения лечения в рамках специальных программ и смены медицинского учреждения для проведения хирургического вмешательства.