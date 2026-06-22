Пожар в многоэтажке Кишинёва: эвакуированы жильцы, на месте работают десятки спасателей

Сегодня, 22 июня, во второй половине дня пожарные были привлечены к ликвидации пожара в жилом доме, расположенном по адресу ул. Мелестиу, 16/2 в муниципии Кишинёв. Вызов в службу 112 поступил в 11:52.

14:10 На месте происшествия создан оперативный штаб для управления ситуацией, а численность задействованных сил была увеличена, сообщает IGSU.

В настоящее время для локализации и ликвидации пожара привлечены 19 спецмашин и 76 сотрудников ГИЧС.

Двоим гражданам потребовалась медицинская помощь, однако их жизни ничего не угрожает.

Операция по тушению пожара продолжается.

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На место происшествия были направлены силы Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям (ГИЧС): 37 сотрудников и 10 единиц спецтехники, включая автолестницу.

Прибыв на место, пожарные установили, что огонь охватил мансарду на девятом этаже жилого дома.

В настоящее время пожарные и спасатели продолжают работы по локализации и ликвидации возгорания. Для предотвращения отравления продуктами горения проводится эвакуация жильцов, в том числе детей. Сотрудники полиции обеспечивают безопасность и оцепление территории.

На данный момент пострадавших не зарегистрировано. На месте дежурят бригады скорой помощи, готовые при необходимости оказать медицинскую помощь.

Причины возникновения пожара будут установлены специалистами пожарно-технической лаборатории ГИЧС.

Дополнительная информация о площади возгорания и последствиях пожара будет сообщена позже.