Пострадавшую в аквапарке под Яловенами девочку перевели из реанимации.

11-летняя девочка, пострадавшая в развлекательном комплексе в Яловенском районе, переведена из отделения интенсивной терапии в отделение пульмонологии.

По словам врачей, ее состояние стабильно, и она останется под медицинским наблюдением как минимум еще пять дней, сообщает tvrmoldova.md

Спустя три дня после происшествия с заявлением выступила и администрация аквапарка. Там утверждают, что девочка не соблюдала правила безопасности и находилась без присмотра сопровождавших ее родственников.

По словам администратора развлекательного комплекса, 11-летняя девочка приехала вместе с бабушкой. Однако в момент инцидента женщины рядом с внучкой якобы не было. Кроме того, администрация заявляет, что ребенок нарушил правила пользования аттракционом.

«Она спускалась с горки головой вперед. Она не соблюдала правила и подвергла свою жизнь опасности. Ей повезло, что рядом находились спасатели, которые спасли ей жизнь. Утром приехали представители компетентных органов, провели проверку и уехали. Нет необходимости менять фильтры — этот аквакомплекс работает уже 14 лет, и за все это время подобных происшествий не было. Причиной случившегося был не водяной фильтр», - заявили представители компании.

Представители Государственной инспекции по надзору за непродовольственными товарами и защите прав потребителей сообщили, что проводят проверку развлекательного комплекса и намерены опросить все стороны, включая свидетелей. Одна из рассматриваемых версий заключается в том, что девочка потеряла сознание во время спуска с водной горки.

«В ходе проверки были выявлены определенные нарушения, однако пока я не могу сообщить подробности. В течение этой недели оператор комплекса обязан представить в инспекцию все документы, которые были затребованы в ходе проверки. После этого мы решим, подлежит ли он административной ответственности, будут ли выданы предписания или ограничительные меры — вплоть до запрета эксплуатации только этой горки либо всего комплекса», - заявил Глава инспекции Серджиу Дэрэнуцэ.

До принятия окончательного решения развлекательный комплекс продолжит работать в обычном режиме.

Полиция Яловенского района также начала расследование, чтобы установить все обстоятельства произошедшего.