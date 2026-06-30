theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Цены на топливо
Бельцы
Газовый кризис
Гагаузия
Кишинев
Карта
Курс валют
Погода
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
tvrmoldova.md logotvrmoldova
30 Июня 2026, 09:34
24
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

Пострадавшую в аквапарке под Яловенами девочку перевели из реанимации

11-летняя девочка, пострадавшая в развлекательном комплексе в Яловенском районе, переведена из отделения интенсивной терапии в отделение пульмонологии.

Пострадавшую в аквапарке под Яловенами девочку перевели из реанимации.
Пострадавшую в аквапарке под Яловенами девочку перевели из реанимации.

По словам врачей, ее состояние стабильно, и она останется под медицинским наблюдением как минимум еще пять дней, сообщает tvrmoldova.md

Спустя три дня после происшествия с заявлением выступила и администрация аквапарка. Там утверждают, что девочка не соблюдала правила безопасности и находилась без присмотра сопровождавших ее родственников.

По словам администратора развлекательного комплекса, 11-летняя девочка приехала вместе с бабушкой. Однако в момент инцидента женщины рядом с внучкой якобы не было. Кроме того, администрация заявляет, что ребенок нарушил правила пользования аттракционом.

«Она спускалась с горки головой вперед. Она не соблюдала правила и подвергла свою жизнь опасности. Ей повезло, что рядом находились спасатели, которые спасли ей жизнь. Утром приехали представители компетентных органов, провели проверку и уехали. Нет необходимости менять фильтры — этот аквакомплекс работает уже 14 лет, и за все это время подобных происшествий не было. Причиной случившегося был не водяной фильтр», - заявили представители компании. 

Представители Государственной инспекции по надзору за непродовольственными товарами и защите прав потребителей сообщили, что проводят проверку развлекательного комплекса и намерены опросить все стороны, включая свидетелей. Одна из рассматриваемых версий заключается в том, что девочка потеряла сознание во время спуска с водной горки.

«В ходе проверки были выявлены определенные нарушения, однако пока я не могу сообщить подробности. В течение этой недели оператор комплекса обязан представить в инспекцию все документы, которые были затребованы в ходе проверки. После этого мы решим, подлежит ли он административной ответственности, будут ли выданы предписания или ограничительные меры — вплоть до запрета эксплуатации только этой горки либо всего комплекса», - заявил Глава инспекции Серджиу Дэрэнуцэ. 

До принятия окончательного решения развлекательный комплекс продолжит работать в обычном режиме.

Полиция Яловенского района также начала расследование, чтобы установить все обстоятельства произошедшего.

Источник
tvrmoldova.md logotvrmoldova
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте