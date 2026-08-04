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moldova1.md logomoldova1
4 Августа 2026, 15:16
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Пострадавший в ДТП на трассе R-6 водитель автобуса находится в реанимации

Водитель автобуса, пострадавший в результате аварии на трассе R-6 Кишинёв — Оргеев — Бельцы, находится в отделении интенсивной терапии в тяжёлом состоянии.

Пострадавший в ДТП на трассе R-6 водитель автобуса находится в реанимации.
Пострадавший в ДТП на трассе R-6 водитель автобуса находится в реанимации.

Двое других пострадавших уже выписаны из больницы, передает moldova1.md

Как сообщил заместитель медицинского директора учреждения Павел Кристалов, после ДТП в больницу были доставлены три человека — мужчина и две женщины.

Водитель автобуса был госпитализирован в крайне тяжёлом состоянии. Ему сразу провели хирургическое вмешательство, после чего он был переведён в реанимацию. По словам врача, его состояние остаётся тяжёлым.

«В результате дорожно-транспортного происшествия в больницу были доставлены три пациента: мужчина и две женщины. Мужчина, водитель автобуса, был госпитализирован в крайне тяжёлом состоянии. Ему незамедлительно провели операцию. Сейчас он находится в отделении интенсивной терапии, однако состояние остаётся тяжёлым», — сообщил Павел Кристалов.

Две женщины, которые также получили травмы в результате аварии, прошли лечение и были выписаны домой с дальнейшими рекомендациями врачей.

Обстоятельства произошедшего ДТП устанавливаются.

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Источник
moldova1.md logomoldova1
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