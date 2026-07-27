Медики из Шолданешт реанимировали 91-летнюю женщину после остановки сердца.

Бригада скорой помощи из Шолданешт спасла 91-летнюю женщину, у которой во время осмотра остановились сердце и дыхание. Медикам удалось восстановить сердцебиение и жизненно важные функции пациентки.

Родственники сообщили, что женщина с сердечными заболеваниями потеряла сознание. Бригада прибыла через пять минут, после чего состояние пациентки резко ухудшилось, передает rupor.md

Медики немедленно начали сердечно-легочную реанимацию. После стабилизации женщину под постоянным наблюдением доставили в районную больницу Шолданешт, где передали врачам для дальнейшего лечения.