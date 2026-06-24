Полиция зарегистрировала случаи нарушения правопорядка во время протестов фермеров.

Сегодня в ходе протестных акций фермеров, прошедших в нескольких районах страны, полиция зафиксировала два инцидента, связанных с нарушением общественного порядка и блокированием движения транспорта.

Первый случай произошёл в районе пункта пропуска Кагул–Оанча. По данным полиции, подъезд к пограничному переходу был заблокирован примерно на один час, что временно затруднило движение через пункт пропуска.

Второй инцидент произошёл в Унгенском районе. Как сообщили правоохранители, один из участников акции, находясь за рулём личного автомобиля, перекрыл одну из полос движения и допустил оскорбительные высказывания в адрес сотрудников полиции, обеспечивавших порядок на месте проведения протеста.

В отношении правонарушителей были оформлены административные материалы, предусматривающие ответственность за умышленное блокирование движения, а также за оскорбление или оказание сопротивления должностному лицу при исполнении служебных обязанностей.

В полиции напомнили, что право на проведение мирных собраний гарантировано законом, однако его реализация должна осуществляться с соблюдением действующего законодательства и без создания угрозы общественному порядку и безопасности дорожного движения.