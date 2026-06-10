Куюмжу: Требуем объяснений в парламенте о финансовой аномалии в "Молдовагаз".

В ходе совместного заседания Комиссии по бюджету и финансам и Комиссии по контролю за общественными финансами депутат обвинил власти в игнорировании результатов международного аудита, который показал, что историческая задолженность компании перед "Газпромом" является незначительной по сравнению с цифрами, которые официально озвучиваются, передает stiri.md

Куюмжу обратил внимание на финансовую аномалию: несмотря на то, что международный аудит установил реальную задолженность "Молдовагаз" на уровне около 8,6 млн долларов, власти продолжают оперировать суммой в 709 млн долларов, с которой компания уплачивает налоги.

Депутат пояснил, что в 2025 году "Молдовагаз" отчиталась о чистом доходе в размере более 1,1 млрд леев. Эта сумма образовалась не в результате операционной деятельности, а за счет курсовых разниц, возникших вследствие колебаний курса лея по отношению к доллару. С этого исключительно бухгалтерского «дохода» государство получило 70 млн леев в виде налога на прибыль.

«Почему мы каждый год платим налог с этой курсовой разницы, которая не является результатом операционной деятельности? Если аудит, за который государство заплатило миллион евро, подтверждает, что долг составляет всего несколько миллионов, почему государство продолжает взимать налоги так, будто задолженность составляет 709 миллионов?» — возмутился Константин Куюмжу.

Во время обсуждений представители АПС переложили ответственность, заявив, что не могут вмешиваться в операционную деятельность "Молдовагаз".

Куюмжу напомнил, что члены Наблюдательного совета получают щедрое вознаграждение — 150 тысяч леев в месяц плюс бонусы, однако не предоставляют акционерам и общественности необходимой ясности.

Председатель комиссии Раду Мариан признал, что представленные данные противоречивы, и пообещал запросить дополнительные разъяснения у "Молдовагаз" через Совет директоров, чтобы прояснить этот вопрос.

Куюмжу сообщил, что проведет пресс-конференцию, на которой представит документы и цифры из официальных отчетов "Молдовагаз", чтобы публично показать, как «курсовые разницы» используются для пополнения государственного бюджета, в то время как историческая задолженность остается инструментом давления, управление которым со стороны властей остается непрозрачным.