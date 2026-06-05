Promo-LEX выявила нарушения прозрачности по 82% проектов, рассмотренных парламентом 4 июня.

По данным организации, это составляет 81,8% всех законопроектов, рассмотренных на заседании. Основная проблема связана с тем, что по девяти проектам не был соблюден законный срок не менее 10 рабочих дней для представления рекомендаций заинтересованными сторонами, передает rupor.md

Promo-LEX также отмечает, что до начала пленарного заседания не были опубликованы часть важных документов по законопроектам. Речь идет о докладах и содокладах парламентских комиссий, заключении главного юридического управления, синтезе поправок и анализе воздействия.

Еще одна проблема, по данным организации, состоит в том, что некоторые доклады комиссий утвердили в день рассмотрения проектов на пленуме. В Promo-LEX считают, что такая практика снижает прозрачность и оставляет меньше времени для анализа документов как депутатам, так и обществу.

На заседании 4 июня парламент рассмотрел и проголосовал 11 законопроектов и два проекта постановлений. Три из них были связаны с процессом европейской интеграции и касались госзакупок, занятости, социальной политики и рынка труда.

Promo-LEX также обратила внимание на заслушивание годового доклада Народного адвоката о соблюдении прав человека и основных свобод в 2025 году. Обсуждение длилось почти два часа, однако организация отмечает, что доклад рассмотрели с задержкой. Документ был представлен парламенту 16 марта, уже после истечения установленного законом срока. В пленуме его заслушали примерно через 80 дней после представления, хотя законодательство предусматривает рассмотрение в течение 60 дней.

Еще одним важным итогом заседания стало создание парламентской комиссии по расследованию телефонного мошенничества. По данным Promo-LEX, это первая комиссия по расследованию, созданная в парламенте XII созыва по инициативе оппозиции.

Изначально оппозиция предлагала две инициативы по теме мошенничества. Одна касалась заслушивания министра внутренних дел, другая создания комиссии по расследованию. В итоге парламент поддержал вариант с комиссией.

При этом другие предложения оппозиции о заслушивании членов правительства и представителей госучреждений по вопросам общественного интереса в повестку не включили.

Promo-LEX также напомнила, что повестка парламента должна утверждаться на две недели и публиковаться в сроки, которые позволяют планировать работу законодательного органа и информировать общество. Организация призвала соблюдать стандарты прозрачности и процедурные сроки, чтобы работа парламента была предсказуемой и доступной для общественного контроля.