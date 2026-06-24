Минсельхоз подготовит общую позицию по налоговой политике после протестов фермеров.

Министр сельского хозяйства Людмила Катлабуга прокомментировала протесты фермеров, которые 24 июня вышли к дорогам в нескольких районах страны.

По ее словам, аграрии обеспокоены налогово-бюджетной политикой, а министерство вместе с представителями сектора готовит общую позицию для Министерства финансов, передает rupor.md

Аграрии выражают недовольство, в том числе намерением властей повысить НДС с 8% до 20% на сельскохозяйственную продукцию и сельхозтехнику. Катлабуга заявила, что речь идет не только о позиции одной ассоциации, а о более широком беспокойстве среди производителей.

«Сегодня фермеры обеспокоены налогово-бюджетной политикой. Мы начали на платформе министерства, после многочисленных обсуждений, в том числе с Министерством финансов, искать решения и формировать общую позицию, чтобы улучшить эту налоговую политику», — сказала министр.

По словам Катлабуги, в министерстве обсуждают несколько вопросов, включая унификацию НДС и налогообложение зарплат. Она отметила, что в 15:00 на платформе Минсельхоза пройдут переговоры с представителями аграрного сектора, у которых есть отдельные предложения по разным направлениям.

«Мы консолидируем общую позицию, а я буду рядом с ними в продвижении этой позиции. Мы направим ее Министерству финансов, чтобы оно приняло ее во внимание», — заявила Катлабуга.

Катлабуга подчеркнула, что фермеры протестуют мирно и требуют большей ясности по налоговым изменениям.

«Все аграрии и частный сектор в агропродовольственной сфере хотят большей ясности. Я беру на себя обязательство вести эти обсуждения вместе с ними, консолидировать общую позицию и представить ее Министерству финансов», — сказала министр.

По словам Катлабуги, власти анализируют разные сценарии, в том числе опыт стран членов ЕС и стран кандидатов. Она заявила, что цель обсуждений, скорректировать налоговую политику так, чтобы она учитывала интересы фермеров.

Министр также отметила, что часть предложений может иметь положительный эффект, например повышение налогообложения импорта отдельных агропродовольственных товаров до 20%. По ее словам, это могло бы пополнить бюджет, однако фермеров сейчас беспокоит влияние изменений на поставки и формирование цен.

«Есть часть, связанная с поставками и формированием цены, из-за которой фермеры сегодня обеспокоены. Я уверена, что вместе мы сможем найти решение», — сказала Катлабуга.