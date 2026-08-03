theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Цены на топливо
Бельцы
Газовый кризис
Гагаузия
Кишинев
Карта
Курс валют
Погода
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Point.md logoPoint
3 Августа 2026, 18:09
47
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

Полиция раскрыла кражу стройматериалов со стройки в столице

Трое подозреваемых в возрасте 16, 17 и 20 лет, уроженцы Новых Анен и Кишинева, предположительно похитили строительные материалы на сумму свыше 56 тысяч леев, воспользовавшись тем, что ранее работали на этом объекте.

Полиция раскрыла кражу стройматериалов со стройки в столице.
Полиция раскрыла кражу стройматериалов со стройки в столице.

В результате специальных следственных мероприятий полицейские установили личности подозреваемых и полностью вернули похищенное имущество в Сынжерейском и Каушанском районах, где злоумышленники успели его продать.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Подозреваемым грозит до 4 лет лишения свободы. До вынесения судебного решения они считаются невиновными в соответствии с принципом презумпции невиновности.


Подпишитесь на новости Point.md в Google
Источник
Point.md logoPoint
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте