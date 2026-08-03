Полиция раскрыла кражу стройматериалов со стройки в столице.

Трое подозреваемых в возрасте 16, 17 и 20 лет, уроженцы Новых Анен и Кишинева, предположительно похитили строительные материалы на сумму свыше 56 тысяч леев, воспользовавшись тем, что ранее работали на этом объекте.

В результате специальных следственных мероприятий полицейские установили личности подозреваемых и полностью вернули похищенное имущество в Сынжерейском и Каушанском районах, где злоумышленники успели его продать.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Подозреваемым грозит до 4 лет лишения свободы. До вынесения судебного решения они считаются невиновными в соответствии с принципом презумпции невиновности.



