Полиция прокомментировала видео с оружием в руках сотрудника, снятое в Фалештском районе.

Правоохранители выступили с официальным заявлением после появления в публичном пространстве видеозаписи, на которой сотрудник правоохранительных органов во время исполнения служебных обязанностей использует табельное оружие.

По данным ведомства, инцидент произошел 7 июня в селе Сэрата Веке Фалештского района. В тот день полицейские выехали на место ДТП, водитель которого скрылся с места происшествия. Во время оформления материалов сотрудники полиции заметили два мотоцикла без регистрационных номеров, которые неоднократно проезжали на высокой скорости, создавая угрозу безопасности дорожного движения.

В полиции отметили, что ранее уже поступали жалобы на этих мотоциклистов, которые систематически нарушали Правила дорожного движения.

Во время вмешательства полицейские неоднократно требовали от водителей остановиться, однако те проигнорировали законные требования и продолжили движение.

Как сообщили в полиции, после того как мотоциклисты в третий раз на высокой скорости проехали мимо сотрудников, игнорируя их требования, полицейский использовал табельное оружие для их остановки. При этом оружие находилось на предохранителе, выстрелы не производились, а угрозы жизни и здоровью людей не возникло.

Несмотря на это, водители мотоциклов вновь не подчинились требованиям полиции и скрылись в неизвестном направлении.

Позже, 1 июля, эти же лица стали участниками гонки на мотоциклах, которая закончилась ДТП на дороге за пределами села Сэрата Веке. В результате лобового столкновения травмы получили три пассажира, в том числе несовершеннолетние. Все они были госпитализированы.

Проверка установила, что водители мотоциклов не имеют водительских удостоверений. По данному факту возбуждено уголовное дело.

В полиции призвали родителей ни при каких обстоятельствах не разрешать несовершеннолетним ездить на мотоциклах, подчеркнув, что риск тяжелых и даже смертельных аварий в таких случаях крайне высок.