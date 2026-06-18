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logos.press.md logologos
18 Июня 2026, 18:27
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Таможня пресекла две попытки контрабанды оружия

Сотрудники Таможенной службы Молдовы предотвратили две попытки контрабанды оружия и боеприпасов.

Таможня пресекла две попытки контрабанды оружия.
Таможня пресекла две попытки контрабанды оружия.

В первом случае сотрудники таможни в Леушень провели специальный досмотр автобуса, следовавшего из Чехии, в салоне которого находилось несколько пассажиров. Багаж пассажиров был подвергнут неинвазивному досмотру, и в одном из чемоданов были обнаружены пневматическое ружье и 10 газовых баллончиков, незадекларированных при таможенном контроле. Груз принадлежал 23-летнему гражданину Молдовы, передает logos-pres.md

Второй случай был зарегистрирован на выезде из страны, на таможенном пункте Скулень, после того, как другой соотечественник скрыл в своем багаже груз, подлежащий особому транспортному режиму. Так, в багаже мужчины, находившегося в микроавтобусе на маршруте Кишинев – Яссы, сотрудники таможни обнаружили 9-мм пистолет, а также 22 газовых баллончика, незадекларированных таможенными органами. Груз принадлежал 26-летнему гражданину Молдовы.

Оружие и соответствующие боеприпасы были изъяты и подлежат конфискации, а лица рискуют быть подвергнуты санкциям в соответствии с положениями статьи 43¹, 287 параграф (10) Уголовно-процессуального кодекса.

Источник
logos.press.md logologos
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