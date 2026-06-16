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moldova1.md logomoldova1
16 Июня 2026, 21:16
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В Молдове обновили электронный портал для оружия гражданского назначения

Национальный инспекторат общественной безопасности (INSP) сообщил об обновлении электронной платформы e-arme.mai.gov.md, предназначенной для предоставления услуг в сфере гражданского оружия.

В Молдове обновили электронный портал для оружия гражданского назначения.
В Молдове обновили электронный портал для оружия гражданского назначения.

По данным ведомства, обновление направлено на упрощение процедур и сокращение необходимости личного обращения в офисы для подачи заявлений, передает moldova1.md

Через портал граждане могут онлайн подавать заявки на разрешения на хранение и ношение оружия, а также другие разрешительные документы. Все необходимые документы загружаются в систему в электронном виде — в формате сканов или фотографий, без обязательного предоставления оригиналов на этапе подачи.

Для доступа к сервису требуется квалифицированная электронная подпись, которая используется как для авторизации, так и для юридического подтверждения заявлений.

В INSP отмечают, что модернизация системы является частью процесса цифровизации государственных услуг в Молдове, поддерживаемого в том числе международными программами.

Переход на онлайн-формат особенно упрощает процедуру для жителей регионов, которым ранее приходилось лично обращаться в территориальные подразделения ведомства.

При этом сроки рассмотрения заявлений и требования к получению разрешений остаются без изменений. Заявители, не соответствующие установленным критериям, не смогут получить документы независимо от способа подачи.

Источник
moldova1.md logomoldova1
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