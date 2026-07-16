16 Июля 2026, 15:54
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Полиция привлекла к ответственности водителя, не уступившего дорогу пешеходам
Сотрудники Национального инспектората общественной безопасности (НИОБ) самостоятельно выявили нарушение и привлекли к административной ответственности водителя, который не уступил дорогу пешеходам, имеющим преимущество.
Инцидент произошел 15 июля на пересечении улиц Николае Костин и Онисифора Гибу в столичном секторе Буюканы.
За рулем автомобиля Volvo находился 35-летний мужчина.
Национальная полиция призывает водителей снижать скорость при приближении к пешеходным переходам, уступать дорогу пешеходам и проявлять ответственность за рулем.