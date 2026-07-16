Полиция привлекла к ответственности водителя, не уступившего дорогу пешеходам

Сотрудники Национального инспектората общественной безопасности (НИОБ) самостоятельно выявили нарушение и привлекли к административной ответственности водителя, который не уступил дорогу пешеходам, имеющим преимущество.

Полиция привлекла к ответственности водителя, не уступившего дорогу пешеходам.