Опасный обгон в Оргеевском районе попал на видео: водителю грозит лишение прав.

После появления в Интернете видеозаписи, на которой водитель грубо нарушает Правила дорожного движения, выезжая на встречную полосу и проявляя агрессивное поведение на дороге, полиция выступила с разъяснениями.

Инцидент произошел 5 июля на трассе R-6 в Оргеевском районе.

Водитель автомобиля Skoda был установлен. Им оказался 19-летний житель Криулянского района.

За допущенные нарушения в отношении молодого человека был составлен протокол за агрессивное поведение в дорожном движении. Материалы направлены в суд с предложением применить наказание в виде лишения права управления транспортными средствами на срок от шести месяцев до одного года.

Полиция напоминает, что соблюдение Правил дорожного движения имеет решающее значение для безопасности всех участников движения. Агрессивное вождение ставит под угрозу жизни людей и не будет оставаться безнаказанным.