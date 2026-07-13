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studio-l.online logostudio-l
13 Июля 2026, 09:24
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Десятки водителей попались на нарушениях ПДД во время рейда с дроном

Полицейский беспилотник выявил десятки нарушителей ПДД в Каушанском районе. По итогам рейда водители были привлечены к ответственности.

Десятки водителей попались на нарушениях ПДД во время рейда с дроном.да
Десятки водителей попались на нарушениях ПДД во время рейда с дроном.да

Акция состоялась 10 июля на трассе R30 в рамках национальной кампании «Будь осторожен». Ее целью стало предотвращение дорожно-транспортных происшествий и выявление водителей, создающих угрозу безопасности дорожного движения, пишет studio-l.online

По данным Инспектората полиции Каушан, водителей привлекли к ответственности за превышение скорости, пересечение сплошной линии и опасные обгоны. С помощью беспилотника правоохранители также выявили нарушения правил проезда перекрестков.

Водителей, зафиксированных при совершении нарушений, останавливали на дороге и оформляли сотрудники полиции. Некоторые признали свою вину, другие не согласились с наказанием и вступили в спор с правоохранителями.

В полиции отметили, что подобные рейды регулярно проводятся как на национальных трассах, так и в населенных пунктах района, чтобы снизить количество ДТП.

По данным Инспектората полиции Каушан, с начала 2026 года в районе произошло 18 ДТП, в результате которых два человека погибли, а 24 получили травмы. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года число погибших увеличилось на одного человека.

В связи с этим полиция призывает водителей соблюдать Правила дорожного движения, выбирать безопасную скорость с учетом дорожных условий и избегать опасных маневров, чтобы предотвратить новые трагедии.

Источник
studio-l.online logostudio-l
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