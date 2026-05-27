Житель Молдовы попытался подкупить полицейских 400 леями и заплатил 30 тысяч штрафа.

Инцидент произошёл в начале февраля 2026 года, когда патруль остановил мужчину на повозке, который ехал, виляя из стороны в сторону. При проверке выяснилось, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения: алкотестер показал 0,52 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. Чтобы избежать наказания, он начал настойчиво предлагать полицейским деньги, пишет rezinainobiectiv.md

Согласно приговору, во время оформления документов мужчина попытался дать двум сотрудникам полиции по 200 леев, чтобы они не составляли протокол. Несмотря на предупреждение о том, что такие действия являются уголовным преступлением, он всё же положил деньги в папку с документами инспектора, оформлявшего правонарушение.

К уголовному делу были приобщены показания полицейских и свидетелей, протоколы осмотра места происшествия, а также видеозаписи, сделанные в момент задержания. Изученные судом доказательства подтверждают, что мужчина неоднократно настаивал на передаче взятки, чтобы избежать составления протокола.

Суд признал, что действия подсудимого содержат все признаки преступления, предусмотренного пунктом 1 статьи 325 Уголовного кодекса Республики Молдова (активная коррупция).

26 мая 2026 года суд Оргеева вынес решение: мужчина оштрафован на 30 тысяч леев. Две купюры по 200 леев, признанные вещественными доказательствами, подлежат конфискации.

Приговор может быть обжалован в Апелляционной палате в течение пятнадцати дней.