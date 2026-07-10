Полиция о попытке похищения человека под Кишиневом: Устанавливаются обстоятельства
Напомним, что вблизи Кишинева произошло предполагаемое разбойное нападение, в результате которого мужчина получил тяжелые травмы, а его автомобиль был сожжен.
Об этом сообщил журналист Вадим Унгуряну, позднее ситуацию прокомментировал депутат Василе Костюк, обвинив власти в сокрытии информации, пишет stiri.md
Позже полиция подтвердила данный случай.
Пресс-секретарь полиции города Кишинева Кристина Талпэ подтвердила, что ведется расследование по данному делу.
«Дело находится в ведении полиции, и в данный момент сотрудники правоохранительных органов предпринимают процессуальные действия для установления всех обстоятельств и идентификации причастных лиц.
На данном этапе другие подробности не могут быть сообщены, поскольку преждевременное разглашение информации может нанести ущерб предпринятым действиям и ходу расследования.
Отмечаем, что в аналогичном случае, недавно зафиксированном полицией Чекан, после завершения процессуальных действий полиция предоставила информацию о результатах расследования.
Таким образом, после завершения процессуальных действий мы предоставим дополнительные подробности», — заявили представители полиции.
Напомним, что по словам Унгуряну, пострадавшим является зять бизнесмена Василия Гайджиу из Хынчешт. Как утверждает журналист, мужчину несколько человек заманили под предлогом сделки по покупке рапса. Вместе с подозреваемыми он приехал в район около города Сынжера, где на него было совершено нападение.
По информации Унгуряну, нападавшие надели мужчине на голову пакет и попытались его задушить. Пострадавшему удалось вырваться и скрыться, после чего злоумышленники подожгли его автомобиль.
Журналист также сообщил, что одной из версий следствия является попытка похищения с целью последующего вымогательства денег у бизнесмена.
Позже депутат Василе Костюк опубликовал видеообращение в социальных сетях, назвав произошедшее «бандитским нападением, как в 90-е годы».
По его словам, мужчину заманили на встречу с предполагаемыми покупателями и пытались заставить перевести деньги со своих банковских счетов. Костюк утверждает, что пострадавшему удалось спастись, однако сейчас он находится в реанимации в тяжелом состоянии.