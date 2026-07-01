theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Цены на топливо
Бельцы
Газовый кризис
Гагаузия
Кишинев
Карта
Курс валют
Погода
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
rupor.md logorupor
1 Июля 2026, 14:48
13
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

На таможне аэропорта Кишинёва изъяли незадекларированные медицинские изделия

В Международном аэропорту Кишинёва сотрудники таможенного поста пресекли попытку незаконного ввоза в Молдову медицинских изделий и лабораторных реактивов без необходимых разрешительных документов и таможенного декларирования.

На таможне аэропорта Кишинёва изъяли незадекларированные медицинские изделия.
На таможне аэропорта Кишинёва изъяли незадекларированные медицинские изделия.

Нарушение было выявлено при проверке багажа пассажиров рейса Стамбул — Кишинёв. Во время контроля у одного из пассажиров, выбравшего «зелёный коридор» («Нечего декларировать»), обнаружили 50 единиц медицинского оборудования, устройств и реактивов для лабораторных исследований, передает rupor.md

Как сообщили в Таможенной службе, товары относятся к категории продукции со специальным режимом ввоза и перевозки. Они не были задекларированы и перевозились без необходимых разрешительных документов.

Изъятые товары принадлежали 35-летнему гражданину Республики Корея.

В настоящее время вся продукция изъята и может быть конфискована. В отношении иностранного гражданина начато административное производство, ему грозит ответственность в соответствии с Кодексом о правонарушениях Республики Молдова.

На таможне аэропорта Кишинёва изъяли незадекларированные медицинские изделия

На таможне аэропорта Кишинёва изъяли незадекларированные медицинские изделия

Источник
rupor.md logorupor
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте