На таможне аэропорта Кишинёва изъяли незадекларированные медицинские изделия.

В Международном аэропорту Кишинёва сотрудники таможенного поста пресекли попытку незаконного ввоза в Молдову медицинских изделий и лабораторных реактивов без необходимых разрешительных документов и таможенного декларирования.

Нарушение было выявлено при проверке багажа пассажиров рейса Стамбул — Кишинёв. Во время контроля у одного из пассажиров, выбравшего «зелёный коридор» («Нечего декларировать»), обнаружили 50 единиц медицинского оборудования, устройств и реактивов для лабораторных исследований, передает rupor.md

Как сообщили в Таможенной службе, товары относятся к категории продукции со специальным режимом ввоза и перевозки. Они не были задекларированы и перевозились без необходимых разрешительных документов.

Изъятые товары принадлежали 35-летнему гражданину Республики Корея.

В настоящее время вся продукция изъята и может быть конфискована. В отношении иностранного гражданина начато административное производство, ему грозит ответственность в соответствии с Кодексом о правонарушениях Республики Молдова.