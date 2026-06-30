Полиция изъяла наркотики на сумму более одного миллиона леев.

Правоохранители изъяли более килограмма марихуаны, гашиша и кокаина, высокоточные электронные весы, упаковочные пакеты и другие предметы для фасовки наркотических веществ.

Общая стоимость запрещенных веществ, найденная дома у 34-летнего мужчины, оценивается более чем на 1 млн леев, передает rupor.md

Согласно доказательствам, собранным полицией и прокурорами сектора Буюканы, в рамках преступной схемы задержанный хранил, фасовал и распространял наркотики в роли курьера.

Мужчину задержали на 72 часа для выяснения обстоятельства. При подтверждении вины ему грозит лишение свободы сроком от 7 до 15 лет.