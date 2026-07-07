Полицейские перехватили партию наркотиков, спрятанных в консервах из Испании.

Правоохранители Молдовы раскрыли схему контрабанды партии наркотиков, спрятанных среди посылок в рейсовом микроавтобусе из Испании.

Как сообщают Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам (ПБОПОД/PCCOCS) и Национальный инспекторат расследований (НИР/INI), при получении контрабанды полицейские задержали 19-летнюю жительницу Кишинева, сообщает rupor.md

В прибывшем из Испании микроавтобусе офицеры Управления расследований «Центр» обнаружили две металлические банки, в которых находились вакуумные пакеты с одним килограммом кокаина и одним килограммом гашиша. По версии следствия, задержанная девушка должна была забрать этот груз, расфасовать его на мелкие дозы и продать через специализированные Telegram-каналы.

Суд уже удовлетворил ходатайство прокуроров PCCOCS и поместил обвиняемую под предварительный арест на 30 суток. В ведомствах уточняют, что расследование дела продолжается, а правоохранительные органы сейчас устанавливают личности и роль остальных участников преступной схемы.