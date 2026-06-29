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rupor.md logorupor
29 Июня 2026, 13:16
8 308
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Пограничники раскрыли схему незаконного пересечения границы за 10 тысяч долларов

Пограничная полиция Молдовы задержала человека, подозреваемого в организации и содействии незаконному пересечению государственной границы.

Пограничники раскрыли схему незаконного пересечения границы за 10 тысяч долларов.
Пограничники раскрыли схему незаконного пересечения границы за 10 тысяч долларов.

Об этом сообщает ведомство, отмечая, что операция была проведена на основе оперативной информации, передает rupor.md

В ходе расследования на территории страны был выявлен гражданин Украины, который незаконно пересёк границу Молдовы.

По предварительным данным, он воспользовался услугами посредников, участвовавших в организации нелегальной миграции. Стоимость таких услуг, по информации следствия, составляла около 10 тысяч долларов США.

Источник
rupor.md logorupor
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