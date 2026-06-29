Пограничники раскрыли схему незаконного пересечения границы за 10 тысяч долларов.

Пограничная полиция Молдовы задержала человека, подозреваемого в организации и содействии незаконному пересечению государственной границы.

Об этом сообщает ведомство, отмечая, что операция была проведена на основе оперативной информации, передает rupor.md

В ходе расследования на территории страны был выявлен гражданин Украины, который незаконно пересёк границу Молдовы.

По предварительным данным, он воспользовался услугами посредников, участвовавших в организации нелегальной миграции. Стоимость таких услуг, по информации следствия, составляла около 10 тысяч долларов США.