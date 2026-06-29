29 Июня 2026, 13:16
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Пограничники раскрыли схему незаконного пересечения границы за 10 тысяч долларов
Пограничная полиция Молдовы задержала человека, подозреваемого в организации и содействии незаконному пересечению государственной границы.
Об этом сообщает ведомство, отмечая, что операция была проведена на основе оперативной информации, передает rupor.md
В ходе расследования на территории страны был выявлен гражданин Украины, который незаконно пересёк границу Молдовы.
По предварительным данным, он воспользовался услугами посредников, участвовавших в организации нелегальной миграции. Стоимость таких услуг, по информации следствия, составляла около 10 тысяч долларов США.