Конгресс США одобрил выделение 70 млрд долларов на миграцию.

Палата представителей США во вторник, 9 июня, приняла законопроект о выделении 70 миллиардов долларов на финансирование работы миграционной и пограничной служб страны, несмотря на критику со стороны представителей Демократической партии. Инициативу поддержали 214 законодателей, 212 проголосовали против. Ранее законопроект уже получил одобрение в Сенате, теперь его должен подписать президент США Дональд Трамп, передает dw.com

Законопроект предусматривает финансирование деятельности Иммиграционной и таможенной службы (ICE) и Таможенно-пограничной службы (CBP). Сумма рассчитана на три года - до окончания президентского срока Трампа.

Финансирование миграционных ведомств было приостановлено из-за антимигрантских рейдов в Миннеаполисе

Финансирование министерства внутренней безопасности США, куда входят ICE и CBP, было приостановлено в феврале 2026 года после антимигрантских рейдов в Миннеаполисе, штат Миннесота, где агенты ICE застрелили двух местных жителей, граждан США Рене Гуд и Алекса Претти. В обоих случаях утверждалось, что стрельба велась в целях самообороны, однако опубликованные позже видеозаписи вызвали сомнения в такой трактовке событий.

Скандал вокруг действий агентов ICE в Миннеаполисе послужил поводом для отставки с поста министра внутренней безопасности Кристи Ноэм, которая руководила жесткой иммиграционной политикой в администрации Дональда Трампа. Ее место занял Маркуэйн Маллин.