theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Цены на топливо
Бельцы
Газовый кризис
Гагаузия
Кишинев
Карта
Курс валют
Погода
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
dw.com logodw
10 Июня 2026, 08:18
3 332
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

Конгресс США одобрил выделение 70 млрд долларов на миграцию

Палата представителей США вслед за Сенатом приняла законопроект о выделении 70 млрд долларов на финансирование работы миграционной и пограничной служб страны, несмотря на критику со стороны демократов.

Конгресс США одобрил выделение 70 млрд долларов на миграцию.
Конгресс США одобрил выделение 70 млрд долларов на миграцию.

Палата представителей США во вторник, 9 июня, приняла законопроект о выделении 70 миллиардов долларов на финансирование работы миграционной и пограничной служб страны, несмотря на критику со стороны представителей Демократической партии. Инициативу поддержали 214 законодателей, 212 проголосовали против. Ранее законопроект уже получил одобрение в Сенате, теперь его должен подписать президент США Дональд Трамп, передает dw.com

Законопроект предусматривает финансирование деятельности Иммиграционной и таможенной службы (ICE) и Таможенно-пограничной службы (CBP). Сумма рассчитана на три года - до окончания президентского срока Трампа.

Финансирование миграционных ведомств было приостановлено из-за антимигрантских рейдов в Миннеаполисе

Финансирование министерства внутренней безопасности США, куда входят ICE и CBP, было приостановлено в феврале 2026 года после антимигрантских рейдов в Миннеаполисе, штат Миннесота, где агенты ICE застрелили двух местных жителей, граждан США Рене Гуд и Алекса Претти. В обоих случаях утверждалось, что стрельба велась в целях самообороны, однако опубликованные позже видеозаписи вызвали сомнения в такой трактовке событий.

Скандал вокруг действий агентов ICE в Миннеаполисе послужил поводом для отставки с поста министра внутренней безопасности Кристи Ноэм, которая руководила жесткой иммиграционной политикой в администрации Дональда Трампа. Ее место занял Маркуэйн Маллин.

Источник
dw.com logodw
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте