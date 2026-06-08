Демограф: Миграция начнет снижаться, когда средняя зарплата по экономике достигнет 1000 евро

Демограф Валериу Саинсус считает, что рабочие места остаются непривлекательными, поскольку молодым людям, только выходящим на рынок труда, предлагают слишком низкие зарплаты, сообщает realitatea.md

«Если сравнить тех, кто только начинает работать, и сотрудников с опытом, разница в зарплате составляет 25–30% в пользу опытных работников. Молодёжь будет выбирать работу за границей до тех пор, пока там за неквалифицированный труд платят больше, чем в Молдове за квалифицированный. Миграция начнёт снижаться, если средняя зарплата по экономике достигнет тысячи евро, даже если мы понимаем, что не все будут получать такую сумму», — отметил Саинсус.

Председатель Национальной конфедерации работодателей Анна Гроза заявила, что предприятия не могут бесконечно повышать зарплаты без роста производительности труда, поскольку в противном случае они теряют конкурентоспособность и рискуют обанкротиться.

«Мы остаёмся одними из наименее производительных в Европе в сельском хозяйстве, промышленности, транспорте и автомобильной отрасли. Необходим целый комплекс факторов, стимулов и государственной поддержки, чтобы предприятия стали более конкурентоспособными. Существуют программы модернизации и повышения эффективности, но нельзя требовать от работника производить больше за тот же час работы без новых технологий и цифровизации», — подчеркнула Анна Гроза.

Экономика Республики Молдова сталкивается с дефицитом почти 300 тысяч работников. Представители бизнеса предупреждают, что нехватка кадров негативно влияет на экономическое развитие страны и выступают за привлечение трудовых мигрантов из других государств. Власти, в свою очередь, настаивают на более эффективном использовании внутреннего трудового потенциала.

Согласно статистическим данным, в Молдове трудоустроена лишь половина населения трудоспособного возраста, тогда как средний показатель в странах Европейского союза составляет около 70%.