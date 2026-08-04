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Point.md logoPoint
4 Августа 2026, 22:33
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Пятерых граждан Узбекистана поместили в центр временного размещения в Молдове

На основании решений суда Кагула пятеро граждан Узбекистана помещены в Центр временного размещения иностранцев Генерального инспектората по миграции с целью последующего выдворения с территории Молдовы.

Пятерых граждан Узбекистана поместили в центр временного размещения в Молдове.
Пятерых граждан Узбекистана поместили в центр временного размещения в Молдове.

Такая мера была принята после того, как указанные лица не выполнили ранее вынесенные решения о добровольном возвращении, принятые Генеральным инспекторатом по миграции.

25 июня 2026 года сотрудники Южного регионального управления Генерального инспектората по миграции провели проверку на строительной площадке в муниципии Комрат, где выявили пятерых граждан Узбекистана, осуществлявших трудовую деятельность без необходимых разрешительных документов, выдаваемых компетентным органом для иностранцев.

В отношении них были составлены протоколы об административном правонарушении за осуществление трудовой деятельности без законного права на работу. Одновременно были вынесены решения об их выдворении с территории Республики Молдова, а также введён запрет на въезд в страну сроком на три года.

Поскольку иностранные граждане добровольно не исполнили обязанность покинуть территорию Республики Молдова, Южное региональное управление Генерального инспектората по миграции обратилось в суд Кагула с ходатайством о помещении их под публичную стражу.

Ведомство вновь напоминает иностранным гражданам о необходимости соблюдать правила пребывания на территории Республики Молдова, чтобы избежать применения мер, предусмотренных действующим законодательством.

Пятерых граждан Узбекистана поместили в центр временного размещения в Молдове

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