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noi.md logonoi
29 Июля 2026, 20:52
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Новые правила для лиц с незаконным пребыванием: Молдова ведет переговоры с Узбекистаном

Правительство Республики Молдова начнет переговоры с Правительством Республики Узбекистан о заключении Соглашения о реадмиссии лиц, находящихся в положении нелегального проживания.

Новые правила для лиц с незаконным пребыванием: Молдова ведет переговоры с Узбекистаном.
Новые правила для лиц с незаконным пребыванием: Молдова ведет переговоры с Узбекистаном.

Проект постановления по этому поводу, который также предусматривает наделение официальной делегации полномочиями для ведения переговоров, был принят в среду кабинетом министров, передает noi.md

Документ направлен на создание четкой правовой базы двустороннего сотрудничества для выявления и возвращения лиц, которые больше не соответствуют условиям въезда, нахождения или проживания на территории обоих государств, а также на регулирование процедур, применимых в случае их транзита. 

Мера принята в связи с развитием миграционного феномена на региональном и международном уровнях. Проект соглашения включает конкретные механизмы решения вопросов реадмиссии как собственных граждан, так и лиц без гражданства или граждан третьих государств, четко предусматривая обязанности сторон в отношении процедур передачи, транспортировки и покрытия соответствующих расходов. 

По словам властей, подписание этого соглашения позволит лучше координировать процессы урегулирования миграции и укреплять сотрудничество между учреждениями Республики Молдова и Республики Узбекистан.

Источник
noi.md logonoi
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