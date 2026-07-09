theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Цены на топливо
Бельцы
Газовый кризис
Гагаузия
Кишинев
Карта
Курс валют
Погода
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Point.md logoPoint
9 Июля 2026, 19:13
235
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

Гражданина Нигерии, незаконно находившегося в Молдове, выдворили из страны

Генеральный инспекторат по миграции (ГИМ) выдворил с территории Республики Молдова 46-летнего гражданина Нигерии.

Гражданина Нигерии, незаконно находившегося в Молдове, выдворили из страны.
Гражданина Нигерии, незаконно находившегося в Молдове, выдворили из страны.

Мужчина был выявлен как незаконно находившийся на территории страны. Власти приняли решение о его возвращении под конвоем, передает igm.gov.md

Генеральный инспекторат по миграции продолжает применять предусмотренные законодательством меры по предупреждению и борьбе с незаконным пребыванием иностранных граждан, обеспечивая соблюдение режима пребывания на территории Республики Молдова.

Источник
Point.md logoPoint
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте