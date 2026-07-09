9 Июля 2026, 19:13
235
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Гражданина Нигерии, незаконно находившегося в Молдове, выдворили из страны
Генеральный инспекторат по миграции (ГИМ) выдворил с территории Республики Молдова 46-летнего гражданина Нигерии.
Мужчина был выявлен как незаконно находившийся на территории страны. Власти приняли решение о его возвращении под конвоем, передает igm.gov.md
Генеральный инспекторат по миграции продолжает применять предусмотренные законодательством меры по предупреждению и борьбе с незаконным пребыванием иностранных граждан, обеспечивая соблюдение режима пребывания на территории Республики Молдова.