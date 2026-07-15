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15 Июля 2026, 18:49
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Из Молдовы выдворили трех граждан Индии за незаконное пересечение границы

Генеральный инспекторат по миграции исполнил решение о выдворении с территории Молдовы трех граждан Индии в возрасте от 23 до 30 лет, после того как они были выявлены за незаконное пересечение государственной границы.

Из Молдовы выдворили трех граждан Индии за незаконное пересечение границы.
Из Молдовы выдворили трех граждан Индии за незаконное пересечение границы.

Ранее, 9 июля 2026 года, на основании решений суда Бельц трое иностранных граждан были помещены под государственную опеку (в центр временного содержания). В отношении них также введен запрет на въезд на территорию Республики Молдова сроком на пять лет.

Генеральный инспекторат по миграции продолжает применять меры, предусмотренные национальным законодательством в сфере режима пребывания иностранцев, в сотрудничестве с Генеральным инспекторатом пограничной полиции и другими компетентными органами. Это направлено на предупреждение и пресечение незаконной миграции, а также на обеспечение соблюдения иностранными гражданами правил пребывания и передвижения на территории Республики Молдова.

Источник
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