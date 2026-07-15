Из Молдовы выдворили трех граждан Индии за незаконное пересечение границы.

Генеральный инспекторат по миграции исполнил решение о выдворении с территории Молдовы трех граждан Индии в возрасте от 23 до 30 лет, после того как они были выявлены за незаконное пересечение государственной границы.

Ранее, 9 июля 2026 года, на основании решений суда Бельц трое иностранных граждан были помещены под государственную опеку (в центр временного содержания). В отношении них также введен запрет на въезд на территорию Республики Молдова сроком на пять лет.

Генеральный инспекторат по миграции продолжает применять меры, предусмотренные национальным законодательством в сфере режима пребывания иностранцев, в сотрудничестве с Генеральным инспекторатом пограничной полиции и другими компетентными органами. Это направлено на предупреждение и пресечение незаконной миграции, а также на обеспечение соблюдения иностранными гражданами правил пребывания и передвижения на территории Республики Молдова.