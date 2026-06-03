Онлайн и телефонные мошенничества спровоцировали волну звонков на номер 112.

Как сообщили в Службе 112, с 1 по 31 мая в автоматизированной информационной системе Службы 112 было зарегистрировано 201 909 звонков, что почти на 6% больше, чем в апреле, когда было зафиксировано 190 816 звонков, пишет moldpres.md

Из общего количества звонков, обработанных в мае, 65,85% представляли собой реальные экстренные ситуации, которые потребовали оценки операторов и передачи случаев специализированным службам. Остальные звонки были классифицированы как несрочные.

В среднем Служба 112 ежедневно принимала 6 513 звонков, а самый загруженный день месяца принес около 7 500 обращений.

Большинство звонков касалось вызова службы скорой медицинской помощи, со средним показателем 2 245 обращений в день. Полиции в среднем касалось 1 063 звонка ежедневно, а ГИЧС — примерно 90 звонков в день.

Служба 112 продолжает сталкиваться с необоснованными звонками. Наибольшее количество звонков, совершенных с одного и того же номера телефона без наличия реальной экстренной ситуации, достигло 624 за один месяц.

Учреждение напоминает, что несрочные звонки или злоупотребление единым экстренным номером могут отрицательно повлиять на способность операторов и выездных бригад своевременно реагировать на реальные экстренные ситуации.