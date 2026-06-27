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Infotag.md logoInfotag
27 Июня 2026, 17:00
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Митрополит Владимир: Призываю к бдительности на фоне роста телефонного мошенничества

Митрополит Кишинёвский и всея Молдовы Владимир обратился к духовенству и верующим на фоне участившихся случаев телефонного мошенничества в стране.

Митрополит Владимир: Призываю к бдительности на фоне роста телефонного мошенничества.
Митрополит Владимир: Призываю к бдительности на фоне роста телефонного мошенничества.

Об этом он заявил в пастырском послании, отметив, что «злоумышленники, используя обман и различные методы манипуляции, пытаются получить деньги, личные данные или ввести граждан в заблуждение, часто ссылаясь на ложные чрезвычайные ситуации, названия учреждений и даже церковных деятелей», передает infotag.md

«В свете этих прискорбных фактов призываем вас быть осторожными и бдительными - не отвечать на подозрительные звонки, не передавать личную информацию и всегда проверять любой запрос, который кажется  необычным. В случае сомнений обращайтесь к приходскому священнику или доверенным лицам в вашем сообществе, а также в компетентные государственные органы», - призвал глава православной церкви Молдовы.

По его словам, «обман и ложь приносят смятение, страх и вред, а христианин призван жить в истине, умеренности и мире».

«Бдительность и осмотрительность – это форма защиты как для нас самих, так и для близких нам людей», - заявил Митрополит Владимир, подчеркнув, что «молится Милосердному Богу, чтобы он уберег всех от всякого искушения и обмана, даровал мудрость и душевный покой, укрепил каждого в вере и любви к ближнему».

Источник
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