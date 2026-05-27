Полиция: Число жертв мошенников сокращается, граждане стали более бдительными.

Три случая произошли накануне, остальные — в предыдущие дни, однако пострадавшие сообщили о них только сейчас.

В то же время благодаря бдительности граждан удалось предотвратить еще 402 попытки мошенничества.

В полиции отметили, что число зарегистрированных случаев снижается, а количество предотвращенных афер растет. По словам правоохранителей, это свидетельствует о том, что жители страны стали внимательнее относиться к предупреждениям о мошенниках.

Наиболее распространенными схемами остаются звонки о «проверке» банковских счетов, предотвращении якобы подозрительных операций, «защите» сбережений, а также предложения быстрых и выгодных инвестиций.

Правоохранители призывают граждан не сообщать никому банковские данные, SMS-коды и личные пароли.

Если вам поступил подозрительный звонок, полиция рекомендует немедленно прекратить разговор и самостоятельно связаться с банком или правоохранительными органами.