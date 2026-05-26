В Кишинёве задержали троих подозреваемых в мошенничестве на 600 тысяч леев

По данным следствия, подозреваемые забирали деньги у жертв после того, как с ними связывались по телефону другие участники группы, представлявшиеся сотрудниками полиции или банков.

В результате действий злоумышленников потерпевшим был причинён ущерб на сумму более 600 тысяч леев.

После проведения специальных следственных мероприятий подозреваемые были установлены и задержаны. Суд постановил поместить их под арест на 30 суток.

Согласно действующему законодательству, им грозит до 15 лет лишения свободы.

Полиция продолжает работу по возмещению ущерба и расследованию других возможных эпизодов, поскольку есть подозрения, что задержанные могут быть причастны и к другим случаям мошенничества на территории страны.