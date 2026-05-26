26 Мая 2026, 13:32
В Кишинёве задержали троих подозреваемых в мошенничестве на 600 тысяч леев
Сотрудники полиции сектора Ботаника и Управления полиции Кишинёва задержали трёх мужчин в возрасте 25 и 26 лет, уроженцев Новых Анен и Бессарабки, которых подозревают как минимум в двух эпизодах мошенничества в столице.
По данным следствия, подозреваемые забирали деньги у жертв после того, как с ними связывались по телефону другие участники группы, представлявшиеся сотрудниками полиции или банков.
В результате действий злоумышленников потерпевшим был причинён ущерб на сумму более 600 тысяч леев.
После проведения специальных следственных мероприятий подозреваемые были установлены и задержаны. Суд постановил поместить их под арест на 30 суток.
Согласно действующему законодательству, им грозит до 15 лет лишения свободы.
Полиция продолжает работу по возмещению ущерба и расследованию других возможных эпизодов, поскольку есть подозрения, что задержанные могут быть причастны и к другим случаям мошенничества на территории страны.