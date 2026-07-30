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politia.md logopolitia
30 Июля 2026, 13:15
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Пенсионер из Кишинева перевел мошенникам 130 тысяч леев

76-летний житель Кишинева стал жертвой телефонных мошенников, которые представились сотрудниками банка и убедили его перевести 130 тысяч леев.

Пенсионер из Кишинева перевел мошенникам 130 тысяч леев.
Пенсионер из Кишинева перевел мошенникам 130 тысяч леев.

По данным полиции, злоумышленники заявили мужчине, что на его имя якобы был оформлен мошеннический кредит. Под этим предлогом они убедили пенсионера перевести деньги из личных сбережений двумя платежами на банковский счет.

Всего за последние сутки в полицию поступили сообщения о двух ранее совершенных случаях телефонного мошенничества. Общий ущерб превысил 188 тысяч леев.

При этом за последние 24 часа новых случаев телефонного мошенничества зарегистрировано не было. Благодаря бдительности граждан удалось предотвратить 57 попыток мошенничества до того, как злоумышленники успели причинить ущерб.

Полиция призывает граждан быть осторожными. При подозрении на мошенничество следует немедленно прекратить разговор и позвонить по номеру 112.

Источник
politia.md logopolitia
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