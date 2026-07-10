Глава Офиса Совета Европы в Кишиневе завершает свой мандат.

Президент Майя Санду провела встречу с главой Офиса Совета Европы в Кишиневе Фальком Ланге, чей мандат завершится 1 августа 2026 года.

Стороны обсудили сотрудничество между Республикой Молдова и Советом Европы, поддержку реформ и реализацию совместных программ в ближайшие годы, передает stiri.md

Глава государства поблагодарила Фалька Ланге за вклад в укрепление партнерства между Республикой Молдова и Советом Европы, а также за поддержку реформ, проводимых властями в Кишиневе.

Особое внимание Майя Санду уделила сотрудничеству в сфере правосудия, борьбы с коррупцией и отмыванием денег, а также процессу приведения национального законодательства в соответствие с европейскими стандартами.

В этом контексте президент отметила важность экспертной поддержки Венецианской комиссии и рекомендаций Группы государств против коррупции (GRECO) для продвижения судебной реформы и антикоррупционной политики.

Во время встречи также обсуждалось сотрудничество в период председательства Республики Молдова в Комитете министров Совета Европы, которое завершилось в мае.

Среди достигнутых результатов были отмечены соглашение о Комитете по управлению Специальным трибуналом по преступлению агрессии против Украины и начало переговоров по разработке международного правового инструмента, направленного на борьбу с иностранным манипулированием информацией.

Кроме того, в период председательства Республики Молдова была принята Кишиневская декларация о социальных правах.

Майя Санду и Фальк Ланге также обсудили реализацию Плана действий Совета Европы для Республики Молдова на 2025–2028 годы. Документ объединяет программы сотрудничества, посредством которых организация поддерживает реформы в сфере правосудия, борьбу с коррупцией и защиту прав человека в Молдове.

В завершение встречи Майя Санду подтвердила приверженность Республики Молдова продолжению тесного сотрудничества с Советом Европы.