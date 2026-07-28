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politia.md logopolitia
28 Июля 2026, 11:20
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Пара из Кишинева делала наркозакладки во время прогулок с годовалым ребенком

Сотрудники Национального инспектората расследований совместно с прокурорами PCCOCS раскрыли схему торговли наркотиками, организованную двумя сожителями из Кишинева.

Пара из Кишинева делала наркозакладки во время прогулок с годовалым ребенком.
Пара из Кишинева делала наркозакладки во время прогулок с годовалым ребенком.

По данным правоохранителей, 21-летний мужчина и его 22-летняя сожительница пытались скрыть свою преступную деятельность, гуляя с годовалым ребенком.

Пару задержали с поличным, когда они прибыли на место, где должны были забрать партию гашиша, заказанную через Telegram. По версии следствия, наркотики планировалось продавать клиентам через ту же платформу.

Во время обысков в доме подозреваемых правоохранители обнаружили около одного килограмма гашиша, а также кокаин и марихуану.

21-летнего мужчину по ходатайству прокуроров поместили под предварительный арест на время расследования. Его 22-летняя сожительница находится под следствием на свободе.

Расследование продолжается.

Источник
politia.md logopolitia
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