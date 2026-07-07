НЦБК задержал подозреваемого, обещавшего за 20 тысяч евро освободить насильника.

Правоохранители провели обыски по делу о торговле влиянием. Одного человека подозревают в том, что он обещал помочь добиться освобождения мужчины, осужденного за изнасилование, за незаконное вознаграждение в 20 тыс. евро.

По данным НЦБК, подозреваемый потребовал и получил от родственника осужденного деньги несколькими траншами. Суммы передавались как в леях, так и в иностранной валюте, общий эквивалент составил 20 тыс. евро, сообщает rupor.md

Подозреваемый утверждал, что имеет влияние на некоторых судей и может убедить их принять благоприятное решение об освобождении осужденного из мест лишения свободы.

Обыски прошли у подозреваемого дома. Правоохранители изъяли доказательства, имеющие значение для уголовного дела.

Подозреваемого задержали на 72 часа и поместили в изолятор НЦБК.

Расследование продолжается. Следствие устанавливает все обстоятельства дела и проверяет, могли ли в схеме участвовать другие лица.

Подозреваемый пользуется презумпцией невиновности до окончательного решения суда.