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rupor.md logorupor
7 Июля 2026, 12:10
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НЦБК задержал подозреваемого, обещавшего за 20 тысяч евро освободить насильника

Правоохранители провели обыски по делу о торговле влиянием. Одного человека подозревают в том, что он обещал помочь добиться освобождения мужчины, осужденного за изнасилование, за незаконное вознаграждение в 20 тыс. евро.

НЦБК задержал подозреваемого, обещавшего за 20 тысяч евро освободить насильника.
НЦБК задержал подозреваемого, обещавшего за 20 тысяч евро освободить насильника.

По данным НЦБК, подозреваемый потребовал и получил от родственника осужденного деньги несколькими траншами. Суммы передавались как в леях, так и в иностранной валюте, общий эквивалент составил 20 тыс. евро, сообщает rupor.md

Подозреваемый утверждал, что имеет влияние на некоторых судей и может убедить их принять благоприятное решение об освобождении осужденного из мест лишения свободы.

Обыски прошли у подозреваемого дома. Правоохранители изъяли доказательства, имеющие значение для уголовного дела.

Подозреваемого задержали на 72 часа и поместили в изолятор НЦБК.

Расследование продолжается. Следствие устанавливает все обстоятельства дела и проверяет, могли ли в схеме участвовать другие лица.

Подозреваемый пользуется презумпцией невиновности до окончательного решения суда.

Источник
rupor.md logorupor
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