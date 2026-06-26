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deschide.md logodeschide
26 Июня 2026, 16:40
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Лидера партячейки PAS в Дурлештах обвинили в получении взятки в €200 тысяч

Обвинения в коррупционных действиях прозвучал в адрес Олега Попшоя.

Лидера партячейки PAS в Дурлештах обвинили в получении взятки в €200 тысяч.
Лидера партячейки PAS в Дурлештах обвинили в получении взятки в €200 тысяч.

Заявление в Национальный центр по борьбе с коррупцией (НЦБК) подал бывший независимый советник городского совета Дурлешт Тудор Букшан, который месяц назад покинул фракцию PAS, сообщает deschide.md 

По словам Букшана, его бывший коллега по фракции якобы получил взятку в размере 200 тысяч евро за голосование в пользу утверждения Зонального градостроительного плана по улице Тудора Владимиреску в Дурлештах.

Как утверждает Букшан, в 2024 году во время заседания, на котором рассматривался вопрос об утверждении этого плана, связанного с окончательным решением Высшей судебной палаты, голосование было организовано в тайном режиме.

«Насколько мне известно, именно Олег Попшой был инициатором проведения тайного голосования», — говорится в заявлении, поданном в НЦБК.

После голосования, утверждает Букшан, Олег Попшой передал некоторым советникам денежные суммы, представив их как «благодарность» за то, как они проголосовали.

«Эти обстоятельства позволяют мне считать, что процедура тайного голосования была использована для сокрытия незаконного вознаграждения за голосование и затруднения установления причастных лиц», — заявил бывший советник.

Букшан также сообщил, что сам оказался среди советников, получивших деньги от Попшоя.

«Под свою ответственность заявляю, что после указанного голосования лично получил 2 тысячи долларов в качестве "благодарности" за свой голос. При этом я голосовал в соответствии с законом и не потратил эти деньги — они до сих пор находятся у меня. Настоящим передаю их в распоряжение органов уголовного преследования в качестве вещественного доказательства и готов полностью сотрудничать со следствием», — добавил он.

Стоит отметить, что Олег Попшой баллотировался на пост примара города Дурлешты на местных выборах 2023 года по спискам PAS.

Источник
deschide.md logodeschide
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