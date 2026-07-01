MoldATSA потратило около 9 млн леев на курсы в Таиланде, Сингапуре и Лондоне.

MoldATSA потратило около 106 000 леев, чтобы отправить сотрудника на курс английского языка для начинающих в Великобритании, несмотря на то, что были бесплатные или значительно более дешевые альтернативы.

Об этом говорится в отчете об оценке институциональной добросовестности, подготовленном Национальным антикоррупционным центром (НЦБК).

Согласно документу, одной из выявленных уязвимостей в деятельности предприятия стала практика направления сотрудников на обучение и курсы без достаточного обоснования их реальной необходимости.

НЦБК указывает, что были выявлены недостатки в планировании и отборе программ профессионального обучения. В частности, одни и те же сотрудники неоднократно направлялись на курсы одинаковой тематики, а дорогостоящие зарубежные программы предпочитались обучению, доступному в стране или бесплатно предоставляемому Eurocontrol.

Среди приведенных в отчете примеров — направление одного из сотрудников на курс английского языка начального уровня в Великобритании. Стоимость такого обучения составила около 106 тысяч леев.

Авторы отчета считают, что подобная практика привела к неэффективному использованию финансовых ресурсов предприятия.

В отчете также отмечается, что за первые девять месяцев 2025 года MoldATSA потратила около 9 миллионов леев на курсы и обучение сотрудников, что более чем на 80% превышает расходы за аналогичный период 2024 года. При этом часть таких расходов не была должным образом обоснована и не соответствовала функциональным обязанностям сотрудников.