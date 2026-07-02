Госсекретарь Министерства сельского хозяйства задержана по делу о коррупции.

Госсекретарь Министерства сельского хозяйства Татьяна Нисторикэ, а также представитель одной из компаний были задержаны сотрудниками НЦБК и прокурорами Антикоррупционной прокуратуры по делу о коррупции.

По данным НЦБК, представитель компании подозревается в передаче денежных средств госсекретарю, чтобы та оказала влияние на должностных лиц Национального агентства по безопасности пищевых продуктов (ANSA) с целью возобновления разрешения на импорт кормов для птицы и животных из Украины, сообщает bani.md

Как сообщают следователи, ранее ANSA приостановило процедуру импорта этих кормов после того, как в ходе проверок были выявлены многочисленные нарушения.

В настоящее время сотрудники НЦБК и прокуроры Антикоррупционной прокуратуры проводят обыски в служебном кабинете государственного секретаря Министерства сельского хозяйства и пищевой промышленности, а также по другим адресам для изъятия доказательств и укрепления доказательной базы.

Следственные действия продолжаются. Правоохранители устанавливают все обстоятельства дела, выявляют всех причастных лиц и документируют предполагаемую преступную деятельность.

В НЦБК и Антикоррупционной прокуратуре сообщили, что будут предоставлять дополнительную информацию по мере продвижения расследования.