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bani.md logobani
2 Июля 2026, 12:51
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Госсекретарь Министерства сельского хозяйства задержана по делу о коррупции

Госсекретарь Министерства сельского хозяйства Татьяна Нисторикэ, а также представитель одной из компаний были задержаны сотрудниками НЦБК и прокурорами Антикоррупционной прокуратуры по делу о коррупции.

Госсекретарь Министерства сельского хозяйства задержана по делу о коррупции.
Госсекретарь Министерства сельского хозяйства задержана по делу о коррупции.

По данным НЦБК, представитель компании подозревается в передаче денежных средств госсекретарю, чтобы та оказала влияние на должностных лиц Национального агентства по безопасности пищевых продуктов (ANSA) с целью возобновления разрешения на импорт кормов для птицы и животных из Украины, сообщает bani.md

Как сообщают следователи, ранее ANSA приостановило процедуру импорта этих кормов после того, как в ходе проверок были выявлены многочисленные нарушения.

В настоящее время сотрудники НЦБК и прокуроры Антикоррупционной прокуратуры проводят обыски в служебном кабинете государственного секретаря Министерства сельского хозяйства и пищевой промышленности, а также по другим адресам для изъятия доказательств и укрепления доказательной базы.

Следственные действия продолжаются. Правоохранители устанавливают все обстоятельства дела, выявляют всех причастных лиц и документируют предполагаемую преступную деятельность.

В НЦБК и Антикоррупционной прокуратуре сообщили, что будут предоставлять дополнительную информацию по мере продвижения расследования.

Источник
bani.md logobani
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