Нетрезвый мужчина едва не утонул в озере Валя Морилор.

В Кишиневе спасатели вытащили из воды 35-летнего мужчину, который начал тонуть в озере парка «Валя Морилор». Об этом сообщили в ГИЧС.

По данным инспектората, мужчина зашел в воду после употребления алкоголя. Через некоторое время он начал тонуть. Его заметили спасатели Центральной станции спасения на воде, которые дежурили на посту, сообщает rupor.md

Мужчину вытащили из воды. Его состояние оценивают как удовлетворительное, медицинская помощь ему не потребовалась.

В ГИЧС напомнили, что купание после употребления алкоголя опасно, поскольку спиртное замедляет реакцию, нарушает координацию и повышает риск происшествий на воде.