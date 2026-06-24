ГИЧС уточнил детали возгорания автоцистерны с дизелем в Сынжерейском районе.

Власть смотрит на карту и видит примэрии, бюджеты, численность населения — и возникает соблазн: если проблема выглядит одинаково, лечить можно одинаково. Это ошибка.

Во второй половине дня 24 июня пожарные потушили автоцистерну с дизельным топливом, которая загорелась на трассе возле села Михайловка в Сынжерейском районе. Об этом сообщили в ГИЧС, передает rupor.md

Звонок в службу 112 поступил в 13:16. По данным спасателей, во время движения загорелась цистерна грузовика DAF CF, перевозившего около 30,5 тонны дизельного топлива.

На место направили четыре расчета пожарных и спасателей. Возгорание локализовали в 13:48, а полностью ликвидировали в 14:07.

В результате пожара корпус цистерны был полностью уничтожен. При этом пожарным удалось спасти тягач и груз дизельного топлива. Утечки топлива не произошло, что позволило предотвратить более серьезную чрезвычайную ситуацию.

Из-за густого дыма на этом участке дороги позже произошло ДТП с участием Renault Megane и Toyota Prius. По данным ГИЧС, три человека получили легкие травмы. Их доставили в Сынжерейскую районную больницу для обследования.

На месте сотрудники ГИЧС также приняли меры для предотвращения новых возгораний, в том числе отключили аккумуляторы автомобилей, попавших в аварию.

Обстоятельства и причина пожара устанавливаются.



