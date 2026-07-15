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rupor.md logorupor
15 Июля 2026, 15:51
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Нетрезвые самокатчики и велосипедисты: полиция проводит рейды по Кишиневу и Молдове

Патрульные инспекторы оштрафовали нарушителей, которые катались на двухколесном транспорте в нетрезвом виде в Кишиневе и районах Молдовы. Об этом сообщает Генеральный инспекторат полиции.

Нетрезвые самокатчики и велосипедисты: полиция проводит рейды по Кишиневу и Молдове.
Нетрезвые самокатчики и велосипедисты: полиция проводит рейды по Кишиневу и Молдове.

Среди задержанных оказались восемь водителей электросамокатов в Кишиневе и пять велосипедистов в Яловенском, Хынчештском и Теленештском районах. Все они прошли проверку на алкоголь, которая подтвердила сильное опьянение, после чего на каждого нарушителя составили штраф, передает rupor.md

В Кишиневе нетрезвых любителей электросамокатов останавливали практически по всему городу, включая центральные артерии - например, бульвара Штефана чел Маре, улиц Пушкина и Александри, а также на Чеканах, Ботанике и Бачойской дороге. Возраст столичных нарушителей составил от 18 до 43 лет. Самую высокую концентрацию алкоголя в выдыхаемом воздухе среди них зафиксировали у 38-летнего мужчины — прибор показал 0,85 мг/л.

В районах республики патрульные выявили пьяных велосипедистов. Самая высокая степень опьянения оказалась у 47-летнего мужчины в Яловенах — тест показал рекордные для этого рейда 1,19 мг/л алкоголя. В Теленештском районе полиция остановила сразу троих нетрезвых велосипедистов, среди которых были пожилые мужчины в возрасте 64 и 72 лет.

Правоохранители напоминают, что такое вождение ставит под удар безопасность всех участников дорожного движения, поэтому контроль на дорогах будет продолжен.

Источник
rupor.md logorupor
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