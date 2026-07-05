Полиция провела ночные рейды: в Молдове выявили 270 нарушений ПДД.

В ходе ночных рейдов, проведённых патрульными в субботу, 4 июля, в различных населённых пунктах Молдовы были выявлены 11 водителей, управлявших автомобилями в состоянии алкогольного опьянения.

Всего в рамках профилактической операции, направленной на повышение безопасности дорожного движения и предотвращение нарушений, полицейские зафиксировали 270 нарушений Правил дорожного движения, передает rupor.md

Во время проверок сотрудники полиции также установили водителей, нарушения которых были зафиксированы камерами автоматического контроля дорожного движения.

Кроме того, правоохранители выявили шесть случаев агрессивного вождения. Еще 12 водителей электросамокатов и мотоциклистов были привлечены к ответственности за различные нарушения правил дорожного движения.

По итогам рейдов на специализированную стоянку были эвакуированы 16 транспортных средств. Также полицейские изъяли 18 регистрационных номерных знаков, большинство из которых принадлежали автомобилям, переоборудованным без соответствующего разрешения.

В полиции сообщили, что подобные проверки будут продолжены и в дальнейшем для предупреждения дорожно-транспортных происшествий, пресечения опасного поведения на дорогах и обеспечения общественной безопасности.