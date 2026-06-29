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noi.md logonoi
29 Июня 2026, 17:27
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В Кишиневе провели рейд против шумных автомобилей

Несколько водителей в столице лишились номерных знаков в результате проверок, проведённых патрульными полицейскими.

В Кишиневе провели рейд против шумных автомобилей.
В Кишиневе провели рейд против шумных автомобилей.

Сотрудники Кишинёвского патрульного отделения при Национальном инспекторате общественной безопасности организовали мероприятия по повышению безопасности дорожного движения в муниципии Кишинёв, уделяя особое внимание случаям, нарушающим общественный порядок и покой, передает noi.md

В ходе проверок сотрудники правоохранительных органов установили, что шесть водителей самовольно модифицировали выхлопную систему, переоборудовав автомобили с использованием глушителей, создающих чрезмерный шум, что противоречит положениям действующего законодательства.

Во всех шести случаях были изъяты номерные знаки, а на водителей наложены штрафы. В одном из дел было изъято водительское удостоверение, а материалы дела переданы в суд для рассмотрения. 

Полиция напоминает, что несанкционированные изменения транспортных средств запрещены и влекут за собой ответственность, предусмотренную законом. 

Ведомство подчеркивает, что соблюдение правил дорожного движения и технических требований, применимых к транспортным средствам, способствует обеспечению безопасности всех участников дорожного движения.

Источник
noi.md logonoi
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