В Каушанах прошли рейды: владельцы оружия взяты под контроль.

В эти дни сотрудники Инспектората полиции Каушанского района проводят проверки владельцев оружия.

Это серия контрольно-профилактических мероприятий, проводимых в течение июня по всему району, передает noi.md со ссылкой на studio-l.online

На днях такой рейд был проведен в селе Заим, где было выявлено несколько нарушений, касающихся надлежащего владения огнестрельным оружием. Игорь Петров из села Заим владеет охотничьим ружьём и пистолетом. Мужчина является членом спортивного клуба и утверждает, что строго соблюдает правила хранения принадлежащего ему оружия.

По его словам, такие проверки более чем необходимы, поскольку безопасность окружающих должна находиться под постоянным контролем.

Действия были направлены на проверку соблюдения режима обращения с оружием и боеприпасами, а также на предотвращение случаев незаконного владения и использования оружия.

В результате уголовно-процессуальных мер, предпринятых сотрудниками Инспектората полиции Каушан, были обнаружены и изъяты незаконно хранившиеся гладкоствольные ружья, а также соответствующие боеприпасы.

Сотрудники полиции заявляют, что оружие и патроны были изъяты в соответствии с законодательными нормами и будут подвергнуты баллистической экспертизе.

Инспекторат полиции Каушан настоятельно призывает владельцев оружия строго соблюдать действующее законодательство в отношении хранения, транспортировки и использования оружия, предупреждая, что нарушения могут повлечь за собой ответственность, предусмотренную законом.