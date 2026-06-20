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stiri.md logostiri
20 Июня 2026, 17:30
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В Кишиневе произошло ДТП с участием трех авто: машина врезалась в столб

На бульваре Штефана чел Маре в Кишиневе произошло дорожно-транспортное происшествие с участием трёх автомобилей.

В Кишиневе произошло ДТП с участием трех авто: машина врезалась в столб.
В Кишиневе произошло ДТП с участием трех авто: машина врезалась в столб.

В результате столкновения один из автомобилей врезался в декоративный столб, передает stiri.md

По словам пресс-секретаря Кишиневского управления полиции Светланы Скрипник, в аварии участвовали Toyota, BMW и Volvo.

В результате столкновения трёх автомобилей Toyota врезалась в декоративный столб.

В ДТП никто не пострадал.

Полиции предстоит установить все обстоятельства аварии.


Источник
stiri.md logostiri
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