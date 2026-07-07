На территории столицы незаконно выращивали коноплю и мак.

Сотрудники Управления полиции Кишинёва совместно с работниками инспекторатов полиции Рышкановки и Чекан обнаружили сотни кустов конопли и мака, которые незаконно выращивались на территории столицы и в её пригородах.

В ходе проведенных мероприятий правоохранители задокументировали два случая незаконного культивирования наркосодержащих растений, которые были обнаружены в частных хозяйствах и на прилегающих к ним участках, передает noi.md

Растения были изъяты и опечатаны для последующего проведения специализированных экспертиз. В отношении фигурантов ведется следствие в соответствии с действующим законодательством.

Сотрудники полиции продолжают документооборот и следственные действия для установления всех обстоятельств и привлечения к ответственности причастных лиц.