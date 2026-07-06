На таможенном посту Паланка пресекли контрабанду партии товаров из Одессы.

Водитель и пассажиры автомобиля пытались тайно провезти в Молдову товары, в том числе инъекционные медицинские препараты, спрятав их в багажнике.

При пересечении границы водитель и пассажиры заявили, что не перевозят товары, подлежащие декларации. Однако в ходе физического досмотра транспорта таможенники обнаружили в багажнике водителя чехлы для мобильных телефонов, инъекционные препараты и косметологическую продукцию в ассортименте, передает rupor.md

На данный момент вещи изъяли в рамках расследования, а правоохранительные органы устанавливают детали происшествия для принятия дальнейших мер.

Пограничная полиция напоминает о необходимости соблюдать правила пересечения границы и сотрудничать с властями для поддержания порядка и безопасности.