В Одессе официально открыли пляжный сезон.

Местные власти вместе со специалистами проверили состояние побережья и готовность инфраструктуры к приему посетителей.

В то же время процесс расширения перечня безопасных мест продолжается, поскольку предприниматели продолжают подавать новые заявки на проверку территорий.

Все подготовленные локации обустроены арендаторами в соответствии с действующими протоколами безопасности и рекомендациями военного командования. Несмотря на сложную ситуацию, в 2026 году карта арендаторов одесских пляжей осталась абсолютно без изменений.