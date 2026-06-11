11 Июня 2026, 21:30
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В Одессе официально открыли пляжный сезон
В Одессе официально открыли 13 пляжных зон, полностью отвечающих требованиям безопасности в условиях военного положения.
Местные власти вместе со специалистами проверили состояние побережья и готовность инфраструктуры к приему посетителей.
В то же время процесс расширения перечня безопасных мест продолжается, поскольку предприниматели продолжают подавать новые заявки на проверку территорий.
Все подготовленные локации обустроены арендаторами в соответствии с действующими протоколами безопасности и рекомендациями военного командования. Несмотря на сложную ситуацию, в 2026 году карта арендаторов одесских пляжей осталась абсолютно без изменений.