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11 Июня 2026, 21:30
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В Одессе официально открыли пляжный сезон

В Одессе официально открыли 13 пляжных зон, полностью отвечающих требованиям безопасности в условиях военного положения.

В Одессе официально открыли пляжный сезон.
В Одессе официально открыли пляжный сезон.

Местные власти вместе со специалистами проверили состояние побережья и готовность инфраструктуры к приему посетителей.

В то же время процесс расширения перечня безопасных мест продолжается, поскольку предприниматели продолжают подавать новые заявки на проверку территорий.

Все подготовленные локации обустроены арендаторами в соответствии с действующими протоколами безопасности и рекомендациями военного командования. Несмотря на сложную ситуацию, в 2026 году карта арендаторов одесских пляжей осталась абсолютно без изменений.

Источник
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